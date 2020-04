Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA/MA) Karlsruhe - Mannheim - Verfolgungsfahrt endet an Streifenwagen

Karlsruhe (ots)

Auf der Autobahn 5 ist am späten Mittwochabend ein alkoholisierter PKW-Fahrer vor der Polizei geflohen. Nach dem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen konnte der 60-Jährige festgenommen werden.

Gegen 22:10 Uhr war der Mann mit seinem BMW zwischen der Anschlussstelle Karlruhe-Nord und der Anschlussstelle Bruchsal in nördlicher Richtung unterwegs. In Höhe des Parkplatzes "Höfenschlag" verließ er die Hauptfahrbahn und kam vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung, leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Zufahrtsbereich des Parkplatzes beschädigte er sich an einem Randstein seine Bereifung. In der Folge kollidierte der 60-Jährige im Parkplatz mit einem ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Trotz des entstandenen Sachschadens setzte der Rentner seine Fahrt fort. Nach zirka einem Kilometer verlor das Fahrzeug die komplette Bereifung vorne rechts, so dass er seine Fahrt fortan auf der Felge fortsetzte. Durch einen Funkstreifenwagen konnte das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Kronau festgestellt werden. Aufgrund der Fahrweise in Schlangenlinien und der fehlenden Bereifung vorne rechts sollte das Fahrzeug sofort mittels eingeschaltetem Blaulicht und "STOP POLIZEI" angehalten werden. Hierauf reagierte der Flüchtige jedoch nicht und fuhr unverändert mit starkem Funkenflug auf der blanken Felge in Richtung Walldorfer Kreuz. Vor der Tangente Karlsruhe - Heilbronn verlangsamte er sein Fahrzeug und fuhr dann auf die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn weiter. Anfangs des Einfädelungsstreifen auf die BAB 6, hielt das Fahrzeug für kurze Zeit an. Bevor die Weiterfahrt verhindert werden konnte, gab der Flüchtige erneut Gas und fuhr auf dem Einfädelungsstreifen weiter. Um letztendlich ein Auffahren auf die BAB 6 zu verhindern, wurde mittels dem Streifenwagen die Auffahrt des flüchtigen PKW verhindert. Hierbei zog dieser nach links, um auf die Hauptfahrbahn aufzufahren, wodurch es zur seitlichen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab bei dem 60-Jährigen einen Wert von 1,6 Promille, weshalb er die Beamten für eine Blutprobe mit auf das Revier begleiten musste.

