Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 5. Mai, sucht die Polizei einen männlichen Radfahrer, dem ein auf der Albert-Funk-Straße entgegenkommender Sattelzug ausweichen musste. Gegen 10.50 Uhr fuhr der Radfahrer an zwei auf der Fahrbahn parkenden Autos vorbei, so dass der Fahrer des Sattelzugs ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Zweirad zu vermeiden. Hierbei beschädigte der Lkw-Fahrer mit seinem Auflieger den Außenspiegel eines auf einem Parkstreifen abgestellten Kleintransporters. Der Radfahrer fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er kann wie folgt beschrieben werden: 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, Dreitagebart. Er trug ein Basecap und war mit einem schwarz/roten Mountainbike unterwegs. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

