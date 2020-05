Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei stoppt "Smart fortwo" mit drei Personen

Hamm-Mitte (ots)

Ein Autofahrer auf der BAB 2 von Dortmund in Richtung Hamm staunte am Mittwoch, 6. Mai, nicht schlecht, als er nur die Knie einer Person im Kofferraum eines vor ihm fahrenden Smart "fortwo" bemerkte.

Er informierte die Polizei, die den Kleinwagen dann in Hamm auf der Werler Straße entdeckte und gegen 18.50 Uhr anhielt. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der nur mit zwei Sitzplätzen ausgestattete Kleinwagen mit einer dritten Person im Kofferraum besetzt war.

Dem 21-jährigen Fahrer, seiner 18-jährigen Beifahrerin und dem 23-jährigen "blinden Passagier" droht nun neben der verkehrsrechtlichen Ahndung jeweils ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutz-Verordnung.

Die drei Personen mit unterschiedlichen Wohnsitzen in Dortmund gaben an, einen gemeinsamen Spaziergang in Hamm machen zu wollen. Eine der drei Personen muss nun nicht nur für die Rückfahrt auf ein anderes Verkehrsmittel ausweichen, sondern sich auch von den anderen beiden im öffentlichen Raum trennen.(hei)

