Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dunkler Kleinwagen nach Unfall mit schwer verletzter Radfahrerin gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden am Mittwoch, 6.Mai, sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Kleinwagens. Gegen 17 Uhr kam der gesuchte Autofahrer einer 80-jährigen Radfahrerin auf dem Klostermühlenweg entgegen und touchierte sie dabei. Die Radfahrerin stürzte daraufhin, fiel in einen zirka zwei Meter tiefen Graben und verletzte sich schwer. Der Kleinwagen entfernte sich auf dem Klostermühlenweg in nördliche Richtung. Bitte informieren Sie die Polizei Hamm unter 02381 916-0 für weitere Hinweise auf den Fahrer bzw. die Fahrerin und den genutzten Pkw.(hei)

