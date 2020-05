Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch am Tag.

Lippe (ots)

Tagsüber verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Lindemannsheide. Bei ihrer Rückkehr gegen 18 Uhr entdeckte eine Bewohnerin den Einbruch. Die Täter drangen durch die Terrassentür ein und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld und verursachten darüber hinaus einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Wer verdächtige Personen in der Gegend bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell