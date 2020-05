Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Vorfahrt missachtet.

Am Dienstagmorgen übersah eine 20-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Hamelner Straße/Oelentrup einen vorfahrtsberechtigten VW Golf. Die Frau war mit ihrem Citroen auf der Straße Oelentrup unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Farmbeck weiterfahren. Sie bemerkte den von rechts aus der Hamelner Straße kommenden Wagen eines 35-Jährigen nicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Die beiden Autos stießen zusammen und wurden erheblich beschädigt. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7800 Euro. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt.

