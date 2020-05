Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Henstorf. Peugeot landet auf dem Fahrzeugdach.

Lippe (ots)

Donnerstagmorgen befuhr eine 42-jährige Frau aus Dörentrup mit ihrem Peugeot die Niedermeiner Straße in Richtung Lemgo. Kurz vor einer Linkskurve geriet der Peugeot ins Schleudern und der Wagen kam von der Straße ab. Er prallte gegen einen Baum und gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend kam der zerstörte Wagen auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Die Dörentruperin verletzte sich nur leicht und wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt und die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsflüssigkeiten ab streuen.

