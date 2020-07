Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Arbeiter abgestürzt - schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 47 Jahre alter Arbeiter hat am Samstag (25.07.2020) gegen 10.00 Uhr in der Otto-Dürr-Straße schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war an einem Firmengebäude mit Abbrucharbeiten beschäftigt. Er stürzte aus bislang unbekannter Ursache aus circa acht Metern in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

