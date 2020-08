Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Unfallzeugen

Mackenbach (ots)

Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der L 369, kurz nach dem "Mackenbacher Kreisel", aus Richtung Mackenbach kommend, in Fahrtrichtung Ramstein, ein Verkehrsunfall. Hierbei musste ein 35-jähriger PKW-Fahrer einem "Falschfahrer" ausweichen, welcher den Fahrstreifen des 35-Jährigen befuhr. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei dem Fahrzeug des Falschfahrers um einen dunklen Opel mit KL-Kennzeichen. Durch das Ausweichmanöver kollidierte der PKW mit einem Leitpfosten und wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631-369 2250 oder per E-Mail unter pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

