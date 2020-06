Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfall mit drei verletzten Personen

Geeste (ots)

Gestern kam es um 13:00 Uhr auf der Süd-Nord-Straße in Geeste zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 31-jährige befuhr mit ihrem Pkw die Twister Straße aus Twist kommend, und beabsichtigte an der Kreuzung zur Süd-Nord-Straße nach rechts in Richtung A31 abzubiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 23-Jährigen, der die Süd-Nord-Straße in Richtung Dalum befuhr und sich im Überholvorgang befand. Es kam zum Frontalzusammestoß, bei dem die beiden Fahrzeugführer sowie ein Beifahrer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von 22.500 Euro.

