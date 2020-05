Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen gesucht: Zwei Täter flüchten nach Raub

Aachen (ots)

Ein 48-jähriger Aachener ist gestern Nachmittag (27.05.20, 17.30 Uhr) in der Brüggemannstraße von zwei unbekannten männlichen Tätern ausgeraubt worden. Er hatte kurz zuvor eine Bankfiliale in der Pontstraße besucht. Während ein Täter das Opfer von hinten umklammert hielt, entwendete ein zweiter Täter den mitgeführten Schmuck des 48-Jährigen. Nach der Tat flüchteten beide in verschiedene Richtungen.

Ein Täter wird beschrieben als männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Teint, bekleidet mit einer beigen Jacke und einer hellen Jeans mit Löchern. Er flüchtete in Richtung des Bendplatzes. Den zweiten Täter beschreiben Zeugen als männlich, bekleidet mit einer beigen Kappe, einem weißen T-Shirt und einer Bluejeans. Er flüchtete in Richtung Turmstraße.

Der 48-Jährige wurde bei der Tat verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die weitere Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. Möglicherweise hatten Passanten bereits im Umfeld der Bankfiliale verdächtige Wahrnehmungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. (am)

