POL-AC: Verkehrsunfall auf der B 57 - Auto fährt in entgegenkommenden Pkw

Gestern Vormittag (26.05.2020) gegen 11.25 Uhr kam es auf der Würselener Straße (B 57) zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 21- jährige Alsdorferin fuhr auf der B 57 von Würselen kommend in Richtung Alsdorf, als sie aus bislang ungeklärtem Grund von ihrer Fahrspur abkam und in den Gegenverkehr geriet. Hier prallte ihr Auto seitlich gegen das Fahrzeug eines 47- jährigen Mannes aus Würselen. Nachdem der Pkw der jungen Frau noch eine Leitplanke touchierte, blieb er anschließend mittig auf der Fahrbahn stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der 47- Jährige leicht verletzt. Die 21- Jährige war bei der Unfallaufnahme nicht ansprechbar; ob gegebenenfalls ein medizinischer Notfall vorlag, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Autos liegt bei ca. 18.000 Euro. Die Unfallstelle war für ca. zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

