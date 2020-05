POL-AC: Fluchtfahrzeuge der flüchtigen Männer in Aachen aufgefunden

Polizei Aachen

Landesweite Fahndungsmaßnahmen haben heute Nachmittag zur Auffindung des Fluchtfahrzeuges in Aachen geführt. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und wies auf den weißen Ford Mondeo hin, der im Ortsteil Verlautenheide parkend und ohne Insassen abgestellt war.

Derzeit laufen die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Flüchtigen im Großraum Aachen auf Hochtouren. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Notruf 110 zu anzurufen, wenn einer der als gefährlich eingestuften Männer gesehen wird.

Das Polizeipräsidium Essen hat die Einsatzführung übernommen. Hinweise bitte an die Polizei in Essen unter 0201/829-0, die Polizei in Aachen unter 0241 9577-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

