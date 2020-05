Polizei Aachen

POL-AC: 24- Jähriger nach versuchter Vergewaltigung festgenommen

Aachen (ots)

Letzten Samstag (23.05.2020) gegen 2.45 Uhr kam es im Bereich eines Hotelparkplatzes an der Saarstraße Ecke Sandkaulstraße zu einem sexuellen Übergriff durch einen 24- jährigen Tatverdächtigen. Die erwachsene Geschädigte war zu Fuß in Richtung Monheimsallee unterwegs, als der 24- Jährige sie von hinten packte und ihr den Mund zuhielt. Auf dem dortigen Parkplatz bedrängte er sie dann unter Anwendung von Gewalt sexuell. Die junge Frau wehrte sich jedoch vehement, konnte sich befreien und vor dem Täter weglaufen. Durch die lauten Rufe der Geschädigten auf die Situation aufmerksam geworden, kamen Passanten ihr zu Hilfe und der Tatverdächtige flüchtete. Polizisten konnten den stark alkoholisierten 24- jährigen Aachener noch in Tatortnähe stellen und festnehmen. Er muss sich nun wegen versuchter Vergewaltigung verantworten, ein Haftbefehl wurde erlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

