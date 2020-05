Polizei Aachen

POL-AC: Raub auf Mietwagenfahrer - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Eschweiler (ots)

In der Nacht zu Samstag (23.05.2020) gegen 00.00 Uhr überfielen nach jetzigem Stand der Ermittlungen mehrere unbekannte Täter einen vor dem Bahnhof Eschweiler in seinem Fahrzeug sitzenden 63-jähriger Mietwagenfahrer. Während ein Täter den Fahrer mit einem Messer an der Fahrertür bedrohte und die Herausgabe des Geldes forderte, öffnete ein weiterer Täter die Beifahrertür und entwendete eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche. Anschließend flüchteten, laut Angaben des Geschädigten, drei Personen in Richtung "Am hohen Stein".

Die zwei Täter am Fahrzeug werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, ca. 1,75 m groß, osteuropäischer Akzent, bekleidet mit einer hellen Parker-Jacke und einem selbstgebastelten Mundschutz 2. männlich, dunkel gekleidet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241/9577-34210 zu melden. (bg)

