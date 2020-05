Polizei Aachen

POL-AC: Erneut mehrere Pkw angezündet - umfangreiche Fahndungen bislang ohne Erfolg

Würselen (ots)

Nachdem unbekannte Täter bereits Anfang und Mitte Mai diesen Jahres mehrere Pkw im Bereich Würselen in Brand gesetzt haben (siehe unsere Meldungen vom 04.05.20 und 18.05.20), kam es in den vergangenen zwei Nächten zu insgesamt sechs weiteren Taten.

In der Nacht von Freitag (22.05.20) auf Samstag wurden in der Zeit zwischen 00.45 und 01.14 Uhr zwei Fahrzeuge, eines in der Paulinenstraße und ein weiteres in der Brunnenstraße, angezündet. In der Nacht von gestern auf heute wurden in der Zeit zwischen 01.14 und 01.50 Uhr vier weitere Fahrzeuge in der Kasinostraße, Kaisers-ruhstraße, Neuhauserstraße und An St. Sebastian in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindern, die Fahrzeuge wurden jedoch komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Sofort eingeleitete und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Fahrzeuge wurden zur Untersuchung auf Spuren sichergestellt.

Die Kriminalkommissariat 11 ermittelt in den Fällen u.a. wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung. Anfang Mai hatten die Täter einen Pkw unter einem Carport angezündet. Dabei entstand auch ein Schaden an dem angrenzenden Wohnhaus, in welchem sich zum Tatzeitpunkt Personen befanden. Die schwere Brandstiftung ist ein sog. Verbrechenstatbestand und wird mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr geahndet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort an die bekannte Notrufnummer 110. (am)

