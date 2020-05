Polizei Aachen

POL-AC: Flüchtige Männer in Aachen festgenommen - Verletzte Person stirbt an seinen Verletzungen

Essen/ Bedburg/ Aachen (ots)

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen trafen Polizeibeamte die beiden flüchtigen Männer auf der Joseph-von-Görres-Straße an. Dabei kam es zu einer kurzfristigen Bedrohungssituation einer unbeteiligten Frau. Bei der Festnahme kam es zur Schussabgabe, bei der einer der Ausbrecher so schwer verletzt wurde, das er trotz sofortiger notärztlicher Versorgung verstarb. Die Ermittlungen dazu übernimmt aus Neutralitätsgründen das Polizeipräsidium Mönchengladbach.

Medienanfragen richten Sie bitte an die Polizei in Essen unter 0201/829-1060 oder die Polizei in Aachen unter 0241/9577-21212.

