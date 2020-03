Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Westring, 23.3.2020, 15.00 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Herxheim (ots)

Beim Befahren des Westrings in Herxheim kam am 23.3.2020, gegen 15.00 Uhr ein 25-jähriger Motorradfahrer zu Fall. Er verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte ohne Fremdbeteiligung. Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten von der Fahrbahn beseitigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell