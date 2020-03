Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - EC-Karte gestohlen

Heute (24.03.2020) erstattete eine 66-jährige Frau eine Strafanzeige, weil ihr am letzten Donnerstag (19.03.2020, 12 Uhr) auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Luitpoldstraße die EC-Karte gestohlen wurde. Nach ihrem Einkauf wollte sie die Lebensmittel in ihrem Fahrzeug verladen, als sie von einem Unbekannten Hilfe angeboten bekam. Einen Tag später bemerkte sie, dass ihre EC-Karte aus der Jackentasche gestohlen wurde. Der Mann war ca. 1,60 Meter groß, schlank, ca. 30-35 Jahre alt und trug einen "Dreitagebart". Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei Diebstahl einer EC-Karte unter der Telefonnummer 116 116 die gestohlene Karte umgehend gesperrt werden sollte.

