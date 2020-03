Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Mindestens zwei Täter versuchten am Donnerstag, 19.03.2020, zwischen 16:00 und 16:40 Uhr über die Balkontüre in das Obergeschoß eines Einfamilienhauses zu gelangen. Vermutlich gelangten die Täter mittels sogenannter Räuberleiter auf den Balkon im Obergeschoss. Der Einbruchsversuch an der Tür misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.- Euro. Wer kann Hinweise zu Personen machen, die sich in der Zeit zwischen 16 und 16:40 Uhr, in der Rambergstraße oder Umgebung verdächtig verhalten haben. Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

