Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kaminbrand

Neuburg am Rhein (ots)

Zum Brand im Kamin eines Einfamilienhauses in Neuburg kam es am Samstag, dem 21.03.2020, gegen 20:00 Uhr. Die freiwillige Feuerwehr konnte diesen kontrolliert ausgehen lassen, ohne dass ein Schaden am Gebäude entstand.

