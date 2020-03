Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl eines Geldbeutels aus Einkaufswagen

Bornheim bei Landau (ots)

Eine 49-jährige Frau aus dem Kreis Germersheim befand sich zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr innerhalb eines Baumarktes in der Hornbachstraße. Hierbei ließ sie ihre Handtasche innerhalb ihres Einkaufswagens zurück. In einem von der Geschädigten unbeobachteten Moment wurde ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Neben diversen persönlichen Dokumenten befanden sich darin auch ca. 400 Euro Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei in Landau zu wenden.

Allgemeine Hinweise zu Taschendiebstählen sowie deren Vermeidung finden sich unter https://is.gd/QZQpmN.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



