Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Westheim (ots)

Am 20.03.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der L538 in Höhe des Wertstoffhofes bei Westheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 75jährige befuhr mit ihrem Pkw VW Golf die L538 von Bellheim nach Westheim. Ein 40jähriger befuhr zeitgleich den Radweg neben der L538 mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung. Die 75jährige wollte an der Einfahrt zum Wertstoffhof nach links abbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten 40jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und verletzt wurde. U.a. erlitt er eine starke Gehirnerschütterung und wurde vorsorglich durch das hinzugerufene DRK in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. An Pkw und Fahrrad entstand leichter Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 650,-EUR.

