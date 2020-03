Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht ohne Führerschein

Wörth am Rhein (ots)

Am Freitag, 20.03.20, gegen 17:40 Uhr, stieß der Fahrer eines Daimler-Vito auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen einen geparkten Audi. Hierbei verursachte er an dem Pkw einen Schaden von etwa 300.-EUR und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Da sich ein aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen gemerkt hatte und den Fahrer beschreiben konnte, wurde dieser ermittelt, so dass der Schaden nun reguliert werden kann. Es stellte sich weiter heraus, dass der Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und sein genutztes Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Daher werden nun strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn geführt.

