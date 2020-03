Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Eisplatte beschädigt Windschutzscheibe

Schwegenheim (ots)

Sachschaden in Höhe von zirka 500 EUR entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 9 Uhr in Höhe von Schwegenheim auf der Bundesstraße 9. Ein 32 - jähriger Autofahrer hatte vor Fahrantritt sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß enteist. Der Unfallverursacher war in Richtung Speyer unterwegs, als beim Überholen sich Eis vom Autodach löste und die Windschutzscheibe bei einem 26 - jährigen Autofahrer beschädigte. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeld in Höhe von 120 EUR zu.

