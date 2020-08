Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rote Spuren hinterlassen

Kaiserslautern (ots)

Rote Spuren hat ein Unfallverursacher am Donnerstag in einem Parkhaus am Rittersberg hinterlassen. Der Unbekannte streifte zwischen 7:40 und 17:45 Uhr einen VW Golf, der im Parkhaus auf dem Stellplatz Nummer 29 abgestellt war.

Die Fahrzeughalterin entdeckte den Schaden an der Frontstoßstange, als sie am späten Nachmittag zu ihrem Wagen kam. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 / 369 - 2150 gern entgegen. |cri

