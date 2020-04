Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr, beschädigte in der Karl-Popp-Straße in Bad Bergzabern ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein ordnungsgemäß zum Parken abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich ausreichend um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher hinterließ zwar einen Zettel an der Windschutzscheibe, diesen jedoch ohne Hinweise auf seine Person oder mögliche Erreichbarkeiten. Der hierdurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell