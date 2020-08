Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Unfallverursacher

Kaiserslautern (ots)

Zwei Schäden stellte eine Autofahrerin am Donnerstag an ihrem Fahrzeug fest. Der graue Opel Corsa parkte auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Carl-Euler-Straße. Dem Anschein nach, stammen die Schäden von Autotüren, die gegen den Wagen der 51-Jährigen schlugen. Ob hierfür ein Verkehrsteilnehmer oder zwei verschiedene verantwortlich sind, ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell