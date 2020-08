POL-PPWP: Mercedes gerammt und abgehauen

Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Mannheimer Straße ist am Mittwochnachmittag ein Pkw gerammt und beschädigt worden. Der Verursacher meldete den Schaden allerdings nicht. Die betroffene Fahrzeughalterin erstattete am Donnerstag bei der Polizei Anzeige wegen Unfallflucht.

Nach Angaben der 63-jährigen Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern hatte sie ihren Mercedes gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und war einkaufen gegangen. Gegen 16 Uhr kehrte sie zu ihrem Wagen zurück und fuhr nach Hause.

Erst dort stellte sie später einen Schaden an der rechten Ecke des vorderen Stoßfängers des Mercedes fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug daran "entlang geschrammt". Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum auf dem Parkplatz in der Mannheimer Straße etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

