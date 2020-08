Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe bestehlen Seniorin

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Diebe haben am Donnerstagvormittag in der Rosenstraße eine 74-Jährige bestohlen. Die Frau war in einem Supermarkt einkaufen. Als ihr eine Brioche zu Boden fällt, hebt sie die verpackte Backware auf. An der Kasse stellte die Frau dann fest, dass ihre Geldbörse aus der Umhängetasche fehlte. Vermutlich stahlen Unbekannte das Portemonnaie, in dem Moment, als die Frau sich nach der Brioche bückte. Die Diebe erbeuteten Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell