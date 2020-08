Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in ein Motorrad-Geschäft (23.08.2020)

Dauchingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einem Zweiradgeschäft in der Schwenninger Straße verübt wurde. Unbekannte gelangten durch Aufbrechen einer Türe in das Gebäude und entwendeten dort diverse Motorradbekleidung. Außerdem stahlen die Täter zwei hochwertige Motorräder. Bei der einen Maschine handelt es sich um eine rotmetallicfarbene "Indian", Typ FTR Custom mit dem Kennzeichen RW-K 69. Das zweite Motorrad ist ebenfalls eine "Indian", Typ Scout Bobber, in den Farben rot und schwarz, mit dem Kennzeichen RW-PL 17. Den Wert der beiden Motorräder und des anderen entwendeten Diebesgutes schätzte die Polizei auf über 50.000 Euro. Sie bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise machen können, sich beim Polizeirevier VS-Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

