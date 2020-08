Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Motorroller und Leichtkraftrad gestohlen (22.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zum Diebstahl eines Motorrollers in der Lichtensteinstraße wurde die Polizei am Samstag gerufen. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag bis Samstagnachmittag einen in einem Carport beim Gebäude Nummer 67 abgestellten Motorroller der Marke Sonik. Am Zweirad war das Versicherungskennzeichen "681 GYM" angebracht. Den Wert des Fahrzeuges bezifferte die Polizei auf rund 850 Euro. Bereits vor einer Woche war es in der gleichen Straße zum Diebstahl eines roten Leichtkraftrades der Marke Benzhou Vehicle Industry mit dem Kennzeichen "VS-DA 38" gekommen. Hier entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Zweiräder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier VS-Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell