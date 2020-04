Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Willi-Hofmann-Straße ereignete, verletzten sich drei Personen. Gegen 9:30 Uhr beabsichtigte die 67-jährige Fahrerin eines Toyotas rückwärts aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße einzufahren. Dabei verwechselte sie eigenen Angaben zufolge das Gas- mit dem Bremspedal. Der Toyota fuhr beschleunigt auf die Willi-Hofmann-Straße und prallte dort in den Audi einer 44-jährigen Frau aus Horn-Bad Meinberg. Anschließend fuhr der Toyota noch in einen angrenzenden Metallzaun. Die 67-Jährige aus Detmold verletzte sich dabei schwer. Ihre im Fahrzeug mitfahrende 9-jährige Enkelin verletzte sich leicht. Ebenso wie die 44-Jährige im Audi. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

