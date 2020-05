Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

Einen Range Rover, der in Meerbusch in einem Carport an der Straße "Am Rheinblick" abgestellt war, versuchten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (24.05.) zu stehlen.

Durch einen akustischen Alarm, gegen 03:15 Uhr, auf den Vorfall aufmerksam geworden, konnte der Halter des betroffenen Autos noch Personen davonlaufen "hören". Eine Fahndung durch die informierte Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Zwischenzeitliche Ermittlungen hatten ergeben, dass die Täter offensichtlich versucht hatten, die geparkte graue Geländelimousine zu stehlen. Entsprechende Spuren an dem Wagen deuten darauf hin und konnten gesichert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

