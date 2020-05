Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte - Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Dormagen (ots)

In der Nacht zum Montag (25.05.), gegen 00:15 Uhr, verletzten sich zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Dormagen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 18-Jähriger mit seinem BMW auf der Landstraße 380 in Richtung Neuss unterwegs gewesen. Als er nach links auf die Kreisstraße 12 in Richtung Straberg abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, der von einem 38-jährigen aus Bergneustadt gefahren wurde. Dabei verletzten sich beide Fahrer und wurden durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können (Telefon 02131 300-0).

