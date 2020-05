Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in leerstehende Klinik

53947 Nettersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter die Eingangstür der ehemaligen Eifelhöhenklinik in Nettersheim-Marmagen aufgehebelt und die letzten Wertgegenstände aus der Klinik entwendet. Beute war unter anderem ein Fernseher, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Täter die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/799-0 entgegen.

