Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung

53909 Zülpich (ots)

Eine Fete in einem Wohnwagen feierten vier Personen in Wichterich an der Straße In der Höhle. Sie tranken Bier und hörten laute Musik. Die drei Männer im Alter von 47 bis 49 Jahren und eine 47 Jahre alte Frau trennten sich nach Aufforderung der Polizei. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell