Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Verletzte nach Brand in Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am späten Samstagabend (23.05.), gegen 23:15 Uhr, zur Elbestraße in Neuss-Norf aus. Anlass war brennender Sperrmüll, der in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses stand.

Drei Personen erlitten durch Rauchgas leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten diese unter der Telefonnummer 02131-3000 mitzuteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell