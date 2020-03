PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 17.03.2020

Limburg (ots)

1. Scheibe von Schule beschädigt, Hadamar-Niederhadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Freitag, 13.03.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 16.03.2020, 08.00 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte die Fensterscheibe einer Schule in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Niederhadamar beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf Kreisstraße, Kreisstraße 459, zwischen Niederweyer und Oberweyer, Montag, 16.03.2020, 10.20 Uhr

(si)Am Montagvormittag wurden zwei Autofahrer auf der Kreisstraße 459 zwischen Niederweyer und Oberweyer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer war auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Oberweyer unterwegs, als ein Mercedes Sprinter von der Bundesstraße 54 in Richtung "Auf den Sechsmorgen" fahren wollte. Als der 45 Jahre alte Sprinter-Fahrer hierzu die Kreisstraße kreuzen musste, übersah der Mann augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Lkw und stieß mit diesem zusammen.

