Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Arztpraxis in Rheinbach

Bonn (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu bislang Unbekannten, die im Laufe des vergangenen Wochenendes in eine Arztpraxis an der Egermannstraße in Rheinbach eingestiegen sind. In der Zeit vom 25.04.2020, 19 Uhr, bis zum 27.04.2020, 07:45 Uhr, wurde ein Fenster der Praxis aufgebrochen. Anschließend wurden die Räume betreten und nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Von den Tatverdächtigen, die Bargeld erbeuteten, fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 oder per Mail an KK34.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

