POL-BN: Bonn-Castell: 30-Jähriger war nicht zu beruhigen

Im Polizeigewahrsam endete die Nacht zu Dienstag (28.04.2020) für einen 30-jährigen Bonner. Er war gegen 00:45 Uhr Am Wichelshof mit einem Taxifahrer in Streit geraten, da er kein Geld mit sich führte. Nachdem er den Mann geschubst und ihm Schläge angedroht hatte, rief dieser die Polizei zur Hilfe. Auch einer Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache gelang es nicht, den 30-Jährigen zu beruhigen. Er suchte weiter lautstark Streit mit dem Taxifahrer. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde der mit rund 1,3 Promille alkoholisierte Mann letztlich in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht, von wo er nach seiner Ausnüchterung am Dienstagmorgen wieder entlassen wurde.

