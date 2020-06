Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Schwäbisch Hall (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Kurz nach 15:30 Uhr am Montag befuhr ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer die Johanniterstraße ortsauswärts. Als er links in die Straße Weilertor abbiegen wollte, übersah er hierbei einen entgegenkommenden 68-Jährigen in seinem Fiat. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

