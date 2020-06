Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Allmersbach im Tal: Folgemeldung zu Tötungsdelikt - Tatverdächtiger nach Geständnis in Haft

Aalen (ots)

Der 36 Jahre alte Mann, der im Verdacht steht in der Nacht zum Sonntag seine 41 alte Ex-Partnerin sowie deren 9-jährige Tochter getötet zu haben, wurde zwischenzeitlich zur Sache vernommen und hat die Tat gestanden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine JVA eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatmotiv, dauern an.

