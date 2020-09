Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Holztransporter streift voll besetzten Schulbus

Bild-Infos

Download

Brakel (ots)

Mit dem Schrecken davongekommen sind die Schüler einer Grundschulklasse, die am Mittwoch, 9. September, in einem Reisebus auf dem Weg von Bad Driburg nach Fürstenberg (Kreis Holzminden) waren. Gegen 8.30 Uhr war der voll besetzte Bus auf der B 64 in Fahrtrichtung Höxter unterwegs, als in der engen S-Kurve bei Brakel-Hembsen ein Holztransporter entgegenkam, der lange Stämme geladen hatte.

Beide Fahrzeuge bremsten zunächst ab, um in dem Kurvenbereich vorsichtig aneinander vorbeizufahren. Dennoch schwenkte die Ladung des Holztransporters offenbar zu weit aus, so dass einige Stämme den Bus am hinteren Seitenbereich in Höhe der Fenster streiften. Dabei splitterten zwei Seitenfenster an dem Bus.

Glück für die jungen Insassen: Es handelte sich um doppelwandige Sicherheitsglasscheiben, von denen jeweils nur die äußeren Scheiben zu Bruch gingen, die Innenscheiben jedoch unversehrt blieben. So wurde niemand in dem Bus verletzt. Beide Fahrzeuge räumten danach unverzüglich die Unfallstelle, damit es auf der vielbefahrenen Bundesstraße nicht zu weiteren Verkehrsbehinderungen kam.

Die Polizei nahm den Unfall auf, um die weiteren Details des Unfallhergangs zu klären. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Schüler konnten in einen kurzfristig beschafften Ersatzbus umsteigen und ihre Fahrt fortsetzen. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell