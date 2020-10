Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Führerschein

Pirmasens (ots)

Am Montag, 02:00 Uhr, wurde ein weißer VW UP in der Alleestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei gab der 36jährige Fahrer an, dass er keinen Führerschein habe und mit dem Firmenfahrzeug seines Bruders, der ebenfalls keinen Führerschein besitzt, diesen abholen wollte. Der sei aber aufgrund der Tatsache, dass er keinen Führerschein besitzt, nicht mitgefahren und er sei jetzt auf dem Rückweg. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Pkw-Schlüssel wurde zunächst sichergestellt. Gegen den Fahrer und den Bruder, der dies zuließ, wird nun entsprechend ermittelt. pips

