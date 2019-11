Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Lippe (ots)

(sbe) Am frühen Samstagmorgen gegen 03:47 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Lügde mit seinem Pkw die Höxterstraße in Fahrtrichtung Lügde. In Höhe Hausnummer 19 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 9500EUR.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell