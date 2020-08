Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf der Sandstraße- zwei Schwerverletzte - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Mittwochmorgen(26.08.2020) zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Ein 26-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Sandstraße in Richtung Kölner Tor. Zur gleichen Zeit überquerte eine 58-Jährige Fußgängerin Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollission stürzte der 26-Jährige und rutschte mit dem Motorrad gegen einen geparkten Pkw. Sowohl die 58-jährige Fußgängerin als auch der Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Ersten Ermittlungen zufolge könnte überhöhte Geschwindigkeit des 26-Jährigen Ursache für den Zusammenstoß sein. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von fünftausend Euro. Die Sandstraße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Durch die Sperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen.

