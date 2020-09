Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Ladendieb schubst und schlägt; Bad Fallingbostel: In Schuppen eingebrochen; Walsrode: Stahltor gestohlen; Munster: Zigarettenautomat aufgeflext

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.09.2020 Nr. 1

17.09 / Ladendieb schubst und schlägt

Bad Fallingbostel: Ein Ladendieb hat am Donnerstag, gegen 16.40 Uhr einen Angestellten des Rewe-Marktes an der Straße Am Kirchplatz geschubst und versucht zu schlagen. Der stark alkoholisierte 45-Jährige entwendete zuvor zwei kleine Schnapsflaschen, wurde dabei beobachtete und nach Passieren der Kassenzone angesprochen. Er lief aus dem Laden hinaus, trank eine der Flaschen aus und wurde dann von dem Angestellten wieder in das Geschäft begleitet. Dabei wehrte sich der Täter, wurde deshalb von dem Angestellten zu Boden gebracht und dort bis zum Eintreffen der Polizei fixiert. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

17.09 / In Schuppen eingebrochen

Bad Fallingbostel: Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Schuppen an der Kampgartenstraße ein und entwendeten ein Mountainbike der Marke Bulls im Wert von 400 Euro.

17.09 / Stahltor gestohlen

Walsrode: In der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag entwendeten Unbekannte nach Durchtrennen der Scharniere das etwa fünf Meter lange doppelflügelige Stahltor der Stadtwerke am Tannenweg. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

17.09 / Zigarettenautomat aufgeflext

Munster: Unbekannte schalteten in der Nacht zu Donnerstag eine Straßenlaterne an der Gustav-Meyer-Straße aus. Anschließend hebelten und flexten sie einen in der Nähe stehenden Zigarettenautomaten auf und entwendeten nahezu alle Zigarettenschachteln. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

18.09 / Polizei sucht silbernen Peugeot

Oeningen: Auf der K9, gerade Strecke vor Oeningen in Fahrtrichtung Harber, kam es am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 09.35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Mercedes aus Schneverdingen war im Begriff einen vor ihr fahrenden Pkw Peugeot sowie ein davor fahrendes Traktorgespann zu überholen. Als sich die Frau mit ihrem Pkw auf Höhe des silbernen Peugeots befand, scherte dieser aus und beschädigte den Mercedes an der Beifahrerseite. Anschließend scherte der Verursacher wieder ein. Die Geschädigte beendete ihren Überholvorgang und fuhr anschließend rechts ran. Der Verursacher fuhr weiter. Nach Angaben der Geschädigten handelte es bei dem Fahrer um einen Mann, etwa 45 bis 50 Jahre alt, mit Glatze, der eine schwarze Jacke trug. Die Polizei Soltau bittet den Unfallverursacher und den Traktorfahrer sich unter 05191/93800 zu melden.

