Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Bewohnerin überhört Heimrauchmelder

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde in der Nacht zum Montag um 01:41 Uhr zu einem Heimrauchmelder in einem Wohnhaus in der Königstraße Ecke Bruchstraße alarmiert. Durch die Polizei konnte hier ein ausgelöster Heimrauchmelder wahrgenommen werden, aber es öffnete zunächst niemand die Wohnungstür. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte war allerdings kein Einsatz mehr erforderlich, da die ältere Bewohnerin lediglich den Rauchmelder, welcher ohne Grund ausgelöst hatte, überhört hatte. Der Einsatz wurde daraufhin nach 20 Minuten abgebrochen.

