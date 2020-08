Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Montag um 12:33 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür, in der Schöntaler Straße alarmiert. Da die Person den Rettungsdienstkräften nicht selbstständig öffnen konnte, wurde durch die Einsatzkräfte mit einem Spezialwerkzeug ein Fenster schadenfrei geöffnet. Die Person wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben und die ehrenamtlichen Kräfte konnten den Einsatz nach einer guten halben Stunde beenden.

